Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 maaşı ile destek vereceğini açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 maaşı ile destek vereceğini açıkladı. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceğini belirtti. Kampanyaya 2 maaş ile destek sağlayacağını ifade eden Sayan, paylaşımında "BizBizeYeterizTürkiyem" etiketini kullandı. Öte yandan Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve Ağrı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya birer maaşlarını bağışladıklarını duyurdu. Kaynak: AA