Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Ağrı Belediyesi ve AK Parti Belediye Meclis üyeleri adına Belediye Toplantı Salonu'nda ortak açıklama yapan Sayan, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamanın bildiri niteliği taşıdığını, 15 Temmuz'u, 27 Nisan'ı, 28 Şubat'ı, 12 Eylül'ü ve 27 Mayıs'ı anımsatan görüntülerin yeniden canlandırılmasına sebep olduğunu söyledi.

Ahmed-i Hani'nin torunları, Nuh'un kenti Ağrı'dan bu ve buna benzer düşünce içerisinde olanlara hodri meydan dediklerini belirten Sayan, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan 3 gün sonra 103 general ve amiralin gözaltına alındığını hatırladığımızda, 4 Nisan'da 103 emekli amiralin ortak bildiri yayımlamış olmasının ne tür anlamlar içerdiğini anlamak zor olmasa gerektir. Aktif meslek hayatlarında, neye ve kime hizmet ettikleri herkesçe bilenen, kağıt üzerinde 'deniz kuvvetleri emeklisi', yaşamlarında ise düşünce ve tavırları itibarıyla amiral eskisi 103 kişi, Kanal İstanbul ve Montrö Anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan muhtıra çağrışımlı bir açıklama yaptı. Vesayet döneminin tetikçisi, milli irade esaslı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına haiz, demokrasi sefili güruh, çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini, gaflet, delalet ve millet iradesine ihanet gayretlerini beyan etmişlerdir."

Yayımlanan açıklamanın bir darbe girişimi olduğunu ve genç sivilleri rahatsız ettiğini aktaran Sayan, tek gayeleri vatan, bayrak ve millet sevdası olan gençleri, bu mankurtlara karşı tutmakta zorlandıklarını ifade etti.

Sayan, milletin arasına nifak tohumları sokmak isteyen güçlerin her zaman olduğunu ve milletin her zaman düşmanlarına gereken cevabı verdiğine değinerek, "Henüz beş yıl önce 15 Temmuz'da namlusunu halka yönelten tanka selam durmayacağını, vatandaşına mermi sıkmayı emreden komutanına itaat etmeyeceğini, meclisini bombalayan uçaklara göklerinde yer vermeyeceğini deklere etmiş bir milletin bu saatten sonra kaybedeceği hiçbir şeyi olmadığını tüm dünya anlamalıdır. Ağrı Belediyesi olarak, talimatlarını okyanus ötesinden alan bu aşağılık darbe girişimini şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez