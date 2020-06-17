Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan baba ve 2 yetim çocuğuna "sıcak yuva" müjdesi
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan baba ve 2 yetim çocuğuna "sıcak yuva" müjdesi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eşi ve çocuğunu tandıra düşme sonucu kaybeden Fuat Ergül'ü ziyaret ederek kendisine yeni bir ev yapma müjdesi verdi.

Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan baba ve 2 yetim çocuğuna
17.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:56

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eşi ve çocuğunu tandıra düşme sonucu kaybeden Fuat Ergül'ü ziyaret ederek kendisine yeni bir ev yapma müjdesi verdi.

Taşlıçay ilçesinin Aşağı Toklu köyüne giden Sayan, yan yana defnedilen anne Hacer (27) ve kızı Ayşegül Ergül'ün (2) mezarlarını ziyaretinde dua etti.

Olayın yaşandığı tandırın olduğu yerde incelemede bulunan ve aileye yeni ev yapılması talimatını veren Sayan, çobanlık yapan baba Fuat Ergül'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Sayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acı bir olay yaşayan ailenin üzüntüsünü paylaştıklarını belirterek, yaşamını yitiren anne ile kızının mezarlarını da yapacaklarını söyledi.

Aileye bundan sonra her türlü desteği vereceklerini dile getiren Sayan, "İkisi de şehit olmuş. Şehit diyorum çünkü ateş ve su ile ölenlerin mertebelerini biz az çok biliyoruz. Buraya da acılarını paylaşmaya ve hafifletmeye geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik." dedi.

Sayan, aile için yeni ev yapılması konusunda hemen çalışmaların başlayacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Aileye yanlarında olduğumuzu ve bundan sonra her türlü yardımı yapacağımızı söyledik. Yarından itibaren aileye güzel bir ev yapacağız. Görüyorsunuz kaldığı evde yaşanılacak bir ev değil. Çok zor şartlarda bugüne kadar geçimini sağlamış, bir oda birde salonu var, mutfağı ve banyosu yok. Bu şartlar altında onurlu ve gururlu bir şekilde ayakta kalmış. Keşke daha önce haberimiz olsaydı, bu da bizim eksikliğimiz. Allah bizi affetsin. Buradaki yöneticiler olarak bu eksikliği görmemişsek bana göre bizim de Allah karşısında günahımız çok ve mutlaka bir hesap vereceğiz."

Olay

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 11 Haziran'da ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen kızını kurtarmak isterken yüz üstü tandıra düşen anne Hacer Ergül, yanarak hayatını kaybetmiş, 2 yaşındaki kızı Ayşegül Ergül ağır yaralanmıştı. Köylüler tarafından tandırdan çıkartılarak hastaneye kaldırılan minik Ayşegül, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Anne ve kızı köydeki mezarlıkta yan yana toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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