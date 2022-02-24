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Ağrı Belediye Başkanı SAYAN, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'u ziyaret etti

Bültenler - Güncel
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Ağrı Belediye Başkanı SAYAN, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'u ziyaret etti

Ağrı Belediye Başkanı Sayın Savcı SAYAN, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Sayın Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT'u ziyaret etti.

AĞRI (Bültenler) - AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT'a nezaket ziyaretinde bulunan Ağrı Belediye Başkanı SAYAN, Prof. Dr. KARABULUT öncülüğünde yürütülen bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin de şehrin gelişimine olumlu katkı sağladığını söyledi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, ziyarette Üniversitemizin paydaş olduğu 25-26 Şubat tarihlerinde yapılacak Ağrı 2. Kar Festivali etkinliklerinin yanı sıra Ağrı Belediyesi ile ortak yürütülmesi planlanan projeler ve eğitim-öğretim döneminde üniversite öğrencilerinin yaşam koşullarının daha iyileştirilmesi için nelerin yapılabileceği hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

Bültenler - Güncel

Ağrı, Güncel, Haberler

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