Ağrı Baro Başkanı Salih Aydın güven tazeledi
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Ağrı Baro Başkanı Salih Aydın güven tazeledi

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Ağrı Baro Başkanı Salih Aydın güven tazeledi

Ağrı Baro Başkanlığı görevine, avukat Salih Aydın yeniden seçildi.

Ağrı Baro Başkanlığı görevine, avukat Salih Aydın yeniden seçildi.

Ağrı Barosu 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Aydın ve avukat Timur Demir'in aday olduğu seçimde, oy kullanma işlemi tamamlandı.

Baroya kayıtlı 202 avukatın oy kullandığı seçimde, 127 oy yalan Aydın yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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