AĞRI Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandı
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AĞRI Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandı

Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı.

17.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:03

Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı. İ.E.'nin vurulma ve şüphelilerin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Bakan Soylu, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç'ın tanıtım töreninde, Ağrı Doğubeyazıt'da geçen 13 Haziran'da meydana gelen cinayetin şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, "Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde, ilimizin birinde yolun ortasında bir cinayet meydana geliyor. Arabadan inen bir şahıs, diğer bir sahsı öldürüyor. Olay hemen ilgili sınır kapısının kameralarından tespit ediliyor. Dakikalarla ifade edilecek çok yakın bir zaman dilimi içinde araç tespit ediliyor. O anda havada olan jandarmanın insansız hava aracına haber veriliyor. Jandarma İHA'sı olay yerine dakikalar içinde gidiyor. Aracı plakasıyla beraber takip ediyor. Aşağıdaki birimlerimize haber veriyor. ve katil zanlısı çok yakın bir zaman içinde yakalanıyor. İşte bu Türkiye'nin gelmiş olduğu ve yüksek teknolojiyi, milleti için, vatandaşı için, hukuk için kullandığı, sadece kendisi için değil bunu belkide ülkemizin geleceğinde en önemli ihraç malzemesi olarak değerlendireceği aşamaların bir tanesi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bakan Soylu'nun değindiğ olay, geçen 13 Haziran akşam saatlerinde Gürbulak Gümrük Sınır Kapısı önünde meydana geldi. Otomobille yolun kenarında duran kimliği belirsiz kişilerden birisi, İ.E.'yi aracın yanına çağırıp, tabanca ile ateş etti. Şüpheliler, aynı araçla kaçarken, ağır yaralanan İ.E., çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kaçtığı aracın plakası tespit edilirken, bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden JİHA'dan destek istendi. Şüphelilerin kaçtığı 34 JS 9889 plakalı otomobil, insansız hava aracı ile tespit edilerek, takibe alındı. Araçta bulunan 3 şüpheli, Doğubeyazıt ilçe merkezi İshak Paşa Sarayı yakınlarından durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AĞRI Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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