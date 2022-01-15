Ağrı, Ardahan ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oluyor

Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi, yerini soğuk havaya bıraktı.

Dondurucu soğukların yaşamı zorlaştırdığı kentte, Murat Nehri başta olmak üzere derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, cadde ile sokaklarda biriken kar ve buzları kamyonlarla şehrin dışına çıkarıyor.

Taşlıçay ilçesinde de soğuklar nedeniyle akaryakıt istasyonlarında bekleyen çok sayıda tırın yakıt deposu dondu.

Sürücüler, yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırma uğraşı verdi.

Öte yandan Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte ulaşımın aksamaması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını başlattı.

Kars

Kars'ta da kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Akarsular ve barajların buzla kaplandığı kentte, bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Bazı vatandaşlar, araçlarını battaniye ve halılarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.