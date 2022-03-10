Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayı yolcu sayısı 15 bin 900 oldu

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı şubat ayında 15 bin 900 kişiye hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ahmed-i Hani Havalimanı'nda şubat ayında iç hat yolcu trafiği 15 bin 900 oldu.

Şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 110'a ulaştığı havalimanında, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 145 ton oldu.

Bu yılın ilk 2 ayında da yolcu trafiği 27 bin 524, uçak trafiği 190, yük trafiği de 251 ton olarak gerçekleşti.