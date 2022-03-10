Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayı yolcu sayısı 15 bin 900 oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayı yolcu sayısı 15 bin 900 oldu

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
 - Güncelleme:
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayı yolcu sayısı 15 bin 900 oldu

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı şubat ayında 15 bin 900 kişiye hizmet verdi.

HANİ, DİYARBAKIR (AA) - Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı şubat ayında 15 bin 900 kişiye hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ahmed-i Hani Havalimanı'nın şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ahmed-i Hani Havalimanı'nda şubat ayında iç hat yolcu trafiği 15 bin 900 oldu.

Şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 110'a ulaştığı havalimanında, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 145 ton oldu.

Bu yılın ilk 2 ayında da yolcu trafiği 27 bin 524, uçak trafiği 190, yük trafiği de 251 ton olarak gerçekleşti.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Uçak, Ağrı, Hani, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title