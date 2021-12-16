Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi - Haberler
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Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından havalimanlarında uçakların harekat alanı ile apronlarda bulunan ve uçuş emniyetini tehlikeye sokabilecek yabancı maddeleri temizlemek için FOD yürüyüşü gerçekleştirildi.

HANİ, DİYARBAKIR (İHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından havalimanlarında uçakların harekat alanı ile apronlarda bulunan ve uçuş emniyetini tehlikeye sokabilecek yabancı maddeleri temizlemek için FOD yürüyüşü gerçekleştirildi.

DHMİ Ağrı Ahmed-i Hani çalışanlarının da katıldığı FOD yürüyüşü, DHMİ'nin işlettiği tüm havalimanlarında yapıldı. Yapılan temizlikte, havalimanı uçak hareket alanı pist, apron ve taksi yolu üzerinde bulunabilecek; lastik parçası, taş, kum, pet şişeler, kağıtlar, meşrubat kutuları, gazete, dergi parçaları, bez, kumaş, kauçuk parçalar, poşet ve benzeri uçuş emniyetini olumsuz etkileyebilecek yabancı maddeler temizlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından FOD yürüyüşüne ilişkin yapılan açıklamada: "Havalimanı uçak hareket alanı (pist, apron ve taksi yolu) üzerinde bulunabilecek; lastik parçası, taş, kum, pet şişeler, kağıtlar, meşrubat kutuları, gazete/dergi parçaları, bez/kumaş/kauçuk parçalar, poşet vb. uçuş emniyetini olumsuz etkileyebilecek yabancı maddeler "Yabancı Madde Döküntüsü" (FOD) olarak tanımlanıyor. Bu maddelerin ortaya çıkarabileceği sorunların önlenmesi amacıyla, uçak hareket alanı, havalimanı personelince düzenli aralıklarla titiz bir şekilde kontrol edilerek temizleniyor. FOD farkındalık yürüyüşü sonrasında katılımcılardan alınan görüş, öneri ve geri bildirimler değerlendirilerek, karşılıklı etkileşim sağlanıyor. Uçuş emniyeti farkındalığı üzerinde yaptığı pozitif etkiler göz önünde bulundurularak etkinliğin her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor" denildi. - AĞRI

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ında FOD yürüyüşü gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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