Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı 29 Bin 965 Yolcuya Hizmet Verdi

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Temmuz ayında iç hatlarda yolcu taşımacılığında 29 bin 965 bin yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre; Temmuz ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 29 bin 965 oldu. 2018 Yılı Temmuz ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 216 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 22 artışla 218'e ulaştı.

2018 Yılı Temmuz ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 11 artışla 287 ton olarak gerçekleşti. 2018 Yılı Temmuz sonu gerçekleşmelerine göre, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 191 bin 846 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 11 artışla bin 360'a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 12 artışla bin 693 tona ulaştı. - AĞRI