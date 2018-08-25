Ağrı Afad'tan Filmleri Aratmayan Keçi Kurtarma Operasyonu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde metrelerce yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin filmleri aratmayan kurtarma çalışması ile 4 saatte kurtarıldı.

Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Esen Köyü merasında küçükbaş hayvanları otlatan çoban metrelerce yükseklikteki kayalıklarda 2 keçinin mahsur kaldığını fark etti. Kendi çabasıyla keçileri kurtaramayan çoban jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri durumu Ağrı İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerine bildirerek yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri kısa sürede keçileri mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri oldukça yüksek olan kayalıklarda hem kendi hem de keçilerin can güvenliğini sağlamak için halatlarla keçilerin mahsur kaldığı alana indi. AFAD ekibinden bir kişi keçileri tek tek halatlara bağlarken kayalıkların üst tarafından bulunan çalışma arkadaşları ve jandarma keçiyi yukarı doğru çekerek kurtardı. Yaklaşık olarak 4 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarılan keçiler çoban teslim edildi. - AĞRI