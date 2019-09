Ağrı 3. Bal Festivali başladı

21.09.2019 18:06

Ağrı'da Ağrı Valiliği koordinasyonunda, Ağrı Belediyesi, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, SERKA ve Arı yetiştiriciliği Birliği iş birliğiyle '3.Ağrı Bal Festivali' başladı.



Millet Bahçesi'nde üç gün sürecek Bal Festivali'nin açılış törenine, Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bal üreticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan festivalde konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı'nın sahip olduğu güzellikleri tanıtmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Ağrı bal festivalimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra da Ahmed-i Hani Festivalimizin üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Bu festivallerimiz her yıl daha da gelişerek ve güzelleşerek devam eder ve nice festivallerde de beraber oluruz. Ağrımız kendine has güzellikleri ve birçok yerde bulunmayan özellikle de flora bakımından çeşitli özelliklere sahip bir şehir. Biz bu güzellikleri ve zenginlikleri tanıtabilmek ve insanımızın bu güzelliklerden ve zenginliklerden yeterince yararlanabilmesi sağlamak amacıyla bu festivali yapıyoruz. Çünkü her ne kadar adı bal festivali, olsa da balcılığı ve arıcılığı teşvik için aynı zamanda geliştirebilmek, için Ağrı balını tanıtmak için düzenliyoruz. Ama stantlarımızda da göreceksiniz, Ağrı'ya ait başka yerel ürünleri yerel güzellikleri de tanıtmak, için bir gayret içerisindeyiz" dedi.



Devamında Vali Elban Ağrı balının bölge balları içerisinde daha kaliteli olduğunu kaydederek, "Birinci bal festivalini düzenlediğimiz zaman, Ağrı'mızın gerçekten özellikle bölgenin balı, konusunda herkesin balı kaliteli olduğuyla ilgili bir mutabakatı var. Lakin bölge içerisinde Ağrı balının çok kaliteli olduğunu herkes kabul ediyor. Ancak bu kaliteli oluşunu ispat etmek için bilimsel veri olması lazım ve coğrafi işaret almış olmanız lazım. Hemen bu konularla ilgili çalışmalar başlatıldı. Arıcılıkla ilgili eksiklikler nedir, temel alt yapıyla ilgili eksiklikler nedir, ne yapılabilir, onunla alakalı çalışmalar yapıldı. Çalışmaların bir kısmı tamamlandı. En önemli kısmı bizim balımız çok güzel, çok kaliteli ve bunu bilimsel temele dayandırıyoruz, ispatlıyoruz ve raporluyoruz ama tanıtmıyoruz. Dolayısıyla birinci bal festivali ile tanıtmaya başladık. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde hem bu işten ekmek yiyen üreticimiz hem de mevcut üreticimiz işlerini daha da büyütürler. Bu sektör diğer üretim sektörlerine de örnek olur ve bu örnekle de birlikte diğer ürünlerimizde inşallah gelişir, büyür ve uluslararası düzeyde sektör haline gelir diye düşünüyorum. Çünkü artık Ağrı üretiyor" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından üç gün sürecek olan festival müzik dinletisi, halk oyunları ekibi gösterisi ve ilk tescil belgesi alan, en tecrübeli arıcı, ilk paketleme izni alan ve en fazla arı kovanına sahip üreticilere plaketlerin verilmesiyle devam edecek. - AĞRI

Kaynak: İHA