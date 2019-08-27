Ağrı 1970 Spor Kulübü basınla bir araya geldi

27.08.2019 16:42

TFF 3. Lig'de mücadele edecek Ağrı 1970 Spor Futbol Kulübü, kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda, 18 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'de mücadele edecek Ağrı 1970 Spor Kulübünde teknik direktör Yusuf Tokuş ve kulüp yöneticileri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yapılan transferler ve takımın genel durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokuş, ligin zorlu olduğunu, ancak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Tokuş, "Ligde hedefimiz şampiyonluk, kadromuzu ona göre oluşturuyoruz. Çok zorlu bir lig şampiyon olamasak bile play of oynamak istiyoruz. Zorlu rakiplerimiz var. Ağrı 1970 Spor'un ligde başarılı olması için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Görüşme halinde olduğumuz bazı futbolcularda almayı düşünüyoruz. Çok kaliteli futbolculara sahibiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele edeceğimiz için bazı takviyelerde yapacağız." diye konuştu.

Basın Sözcüsü Deniz Budak ve Futbol Şube Sorumlusu As Başkanı Erdal Kılıç ise, basın mensuplarını Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacak Iğdır Es Spor maçına davet etti.

Kaynak: AA