Agoralı Ferhat'a Batur desteği Dünyanın sayılı okullarından olan Viyana Sanat Akademisi'ne kabul edilen Agoralı genç ressam Ferhat İlhan'a Konak Belediye Başkanı Abdül Batur destek verecek.

Agoralı genç yetenek Ferhat İlhan'a Konak Belediye Başkanı Abdül Batur destek olacak. Dünyanın sayılı sanat okullarından olan Viyana Sanat Akademisi'ne çeşitli ülkelerden girmeyi başaran 8 öğrenciden biri olan Agora semtinde doğup büyümüş genç yetenek Ferhat'a Başkan Abdül Batur ekonomik katkı verecek. Başkan Batur, dar gelirli bir ailenin oğlu olan ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle Viyana'daki okula gitmekte zorlanan Ferhat'ın, yol, vize, pasaport ve yurt depozito ücretini karşılayacak.

Dünyadaki sekiz kişiden biri

İzmir'de dar gelirli ailelerin yaşadığı Agora'da büyüyen,15 yaşından sonra çaycılık, garsonluk yaparak resim malzemelerini alan 22 yaşındaki ressam İlhan, Başkan Abdül Batur'u makamında ziyaret etti. Akademide modern sanat tarihinin önemli isimlerinden Daniel Richter'in atölyesine, tüm dünyadan kabul edilen sekiz yetenekli genç ressam arasında yer alan İlhan'a ziyarette, kendisine yıllarca ücretsiz dersler veren öğretmeni Teslime Başak Özkutlu da eşlik etti. Şanal, maddi açıdan zorluklarla boğuşan Ferhat İlhan'ın Viyana'ya gitmesi için sosyal medya üzerinden sanat ve bilim dünyasının desteğini istemişti.

"Ferhat, Konak'ın evladı"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı. Batur, makamında gerçekleşen ziyaret sırasında, İlhan'ın Viyana'ya gidebilmesi için gerekli tüm desteğin sağlanacağını açıkladı. Batur, "Gençlerimiz bizim her zaman önceliğimizdir. Onlar için çalışıyor, projeler geliştiriyoruz. Konak'ta hep birlikte çok güzel işlere de imza atacağız. Ferhat da Konak'ın, hepimizin evladı… Onunla gurur duyuyoruz. Bu eşsiz fırsatı kaçırmadan eğitimi sürdürebilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Genç yetenek İlhan ve öğretmeni Şanal da Başkan Batur'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler