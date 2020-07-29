Ağlayan çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi
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Ağlayan çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi

Antalya'da ağlayan 2.5 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alarak koşmaya başlayan adam, annenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Ağlayan çocuğu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi
29.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:07

Antalya'da ağlayan 2.5 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alarak koşmaya başlayan adam, annenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Polisin ulaştığı M.I. isimli şahıs karakola gelip ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 20.15 sıralarında Selekler Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşıda esnaflık yapan Yılmaz Dağ'ın iş yerine gelen M.I., sazını satmak istedi. Dağ, sazla ilgili işlemleri yaparken M.I. iş yerinin kapısının önüne çıktı. O sırada Yılmaz Dağ'ın 2 buçuk yaşındaki oğlu M.K.D., ağlamaya başladı. Ağlayan çocuğun yanına yaklaşarak neden ağladığını soran ve sevmeye çalışan M.I., M.K.D'yı kucağına alıp iş yerinin önünden koşmaya başladı. Yaklaşık 5 adım uzaklaşan M.I. 'nın kucağında oğlunu gören anne, çocuğunu aldı ve şahsa tepki gösterdi. Bir süre anneyle tartışan M.I. elini havaya kaldırarak bölgeden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ'a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Dağ, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine kimliği tespit edilen M.I. karakola çağrılarak ifadesi alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.I., adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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