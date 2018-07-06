Ağlayan Bebeği Susturamayan Cani Hemşire, Yeni Doğan Yavruyu Defalarca Yumrukladı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki bir hastanede çalışan Emiliya Kovacheva isimli hemşire, yeni doğan bir bebeğe şiddet uygularken kameralara yakalandı.

4 GÜNLÜK BEBEĞİN KAFASINA DEFALARCA YUMRUK ATTI

Yeni doğmuş bebeği ağladığı için yumruklayan kadının görüntüleri ülkede infial yarattı. 18 yıldır hemşirelik yapan kadın, ağlayan 4 günlük bebeği susturamayınca yumruklarıyla kafasına vurarak bebeği yaraladı.

18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Cani hemşire, çıkarıldığı mahkemede 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kadının bakmak zorunda olduğu annesi ve çocuğu olduğu gerekçesiyle cezada indirme gitme kararı aldı.

BEBEK EPİLEPSİ HASTASI OLDU

Bebeğin ailesi, çocuklarında aldığı darbeler sebebiyle şiddetli epilepsi görüldüğünü söyledi. Kafatasında kan pıhtısı oluşan bebeğin hayatta kaldığı için şanslı olduğu açıklandı.