Ağlayan Bebeği Susturamayan Cani Hemşire, Yeni Doğan Yavruyu Defalarca Yumrukladı
Bulgaristan'da, çalıştığı hastanedeki yeni doğan bebeği ağladığı için defalarca yumruklayan hemşire, hastanenin güvenlik kameralarına yakalandı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki bir hastanede çalışan Emiliya Kovacheva isimli hemşire, yeni doğan bir bebeğe şiddet uygularken kameralara yakalandı.
4 GÜNLÜK BEBEĞİN KAFASINA DEFALARCA YUMRUK ATTI
Yeni doğmuş bebeği ağladığı için yumruklayan kadının görüntüleri ülkede infial yarattı. 18 yıldır hemşirelik yapan kadın, ağlayan 4 günlük bebeği susturamayınca yumruklarıyla kafasına vurarak bebeği yaraladı.
18 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Cani hemşire, çıkarıldığı mahkemede 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kadının bakmak zorunda olduğu annesi ve çocuğu olduğu gerekçesiyle cezada indirme gitme kararı aldı.
BEBEK EPİLEPSİ HASTASI OLDU
Bebeğin ailesi, çocuklarında aldığı darbeler sebebiyle şiddetli epilepsi görüldüğünü söyledi. Kafatasında kan pıhtısı oluşan bebeğin hayatta kaldığı için şanslı olduğu açıklandı.
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AYNISINI O AŞŞALIK KADINA YAPMAK İSTİYORUM...SİNİRDEN BAŞIM AGRIDI BU NEDİR YA..............Cevap Yaz Yayından Kaldır
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18 yıldır hemsırelık yapmıs kımbılır daha neler yaptı bebeklere. ceza ındırılmemelıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ulan el kadar bebeye bunu yapan,kendi cocuguna,anasına neler yapmaz..mahkeme sıvamış bir güzel,yetmemis tüy dikmis !!!Cevap Yaz 3 Yayından KaldırTRUVA: Kendi anasına çocuğuna bişey yapmaz merak etme. Kendi anası çocuğu kıymetli olur.Yayından Kaldır
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Bulgaristan....!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır