Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (6)

GAZİANTEP (DHA) - 'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN BAKANLIĞIMIZ DAVAYA MÜDAHİL OLACAK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te, babası Yunus Göç tarafından ağladığı için dövülen 2 aylık Cihan bebeğin görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Görüntülerin, kamuoyuna yansıması üzerine Bakanlığın ilgili birimlerince gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Haber : ANKARA, -

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