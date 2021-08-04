Ağlarca'ya yeni su deposu
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Ağlarca'ya yeni su deposu

Ağlarca'ya yeni su deposu
Bültenler - Haberler | Güncel

ESKİ, Han İlçesi Ağlarca Mahallesi'ne yerleştirdiği yüksek kapasiteli yeni su deposu ile bir mahallenin daha su sorununu çözüme kavuşturdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekipleri, Han İlçesi Ağlarca Mahallesi'nin eskiyen ve yetersiz gelen su deposunu yeniledi.

Ağlarca Mahallesi'ne yetersiz gelen su konusunda yapılan başvuruyla harekete geçen ESKİ ekipleri, yüksek kapasiteli ve sağlıklı su deposunu mahalleye kazandırdı. Kısa bir sürede terfi ve isale hattı çalışmalarını da tamamlayan ekipler, mahallenin su sorununu çözüme kavuşturdu.

Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduğunu belirten Ağlarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Aslan, ''Yıllardır süren susuzluğumuza bir çare bulundu, depomuz yetersiz geliyordu, mahallemizin bazı kesimlerine su ulaşmıyordu. Sorunumuzu ilettik depomuz yenilendi. Başta Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ve emeği geçen ESKİ ekiplerine çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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