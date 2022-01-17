AĞLARA YAKALANAN 2 KÖPEK BALIĞI DENİZE SALINDI - Haberler
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AĞLARA YAKALANAN 2 KÖPEK BALIĞI DENİZE SALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda saldalya avına çıkan gırgır teknesinden bırakılan ağla pamuk cinsi 2 köpek balığı takıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda saldalya avına çıkan gırgır teknesinden bırakılan ağla pamuk cinsi 2 köpek balığı takıldı. Balıkla birlikte tekneye çekilen köpek balıkları tekrar denize bırakıldı.

Çanakkale Boğazı'nın Karanlık Liman mevkisi açıklarında avlanan Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi, sabaha karşı sardalya sürüsü için ağlarını denize bıraktı. Bir süre sona toplanan ağların haznesinde yaklaşık 1'er metre uzunluğunda 2 köpek balığı olduğu görüldü. Sardalya ile birlikte tekneye çekilen pamuk cinsi köpek balıkları teknenin reisi Naci Karabiber'in talimatıyla denize bırakıldı. Karabiber, köpek balıklarını denize salarken, hayvanlara zarar verilmemesi için gemicilere uyarılarda bulunduğunu söyledi. Tekrer denizli buluşan köpek balıkları teknenin yanında bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

AĞLARA YAKALANAN 2 KÖPEK BALIĞI DENİZE SALINDI

AĞLARA YAKALANAN 2 KÖPEK BALIĞI DENİZE SALINDI

AĞLARA YAKALANAN 2 KÖPEK BALIĞI DENİZE SALINDI

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Çanakkale Boğazı, Balıkçılık, Liman, Köpek, Güncel, Haber

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