Ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu
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Ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu

15.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:44

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ağlara takılan ikişer kilogramlık 2 kalkan 520 liraya satıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, ağlara takılan ikişer kilogramlık 2 kalkan 520 liraya satıldı.

Limandan sabah saatlerinde denize açılan trol balıkçılarının ağına takılan ikişer kilogramlık 2 kalkan, tezgahlardaki yerini aldı.

Tezgahları süsleyen kalkanlar, vatandaşlardan ilgi gördü. Balıklara meraklı gözlerle bakan vatandaşlar sık sık fiyatlarını sordu.

Balıkçı Volkan Sarıkaya tarafından toplam 520 liraya satışa sunulan kalkanlar, kısa sürede alıcı buldu.

Sarıkaya, kalkanın tezgahlara her zaman gelmediğini belirterek, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu
Ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu
Ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu
Ağlara takılan 2 kalkan 520 liraya alıcı buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:45:01. #1.15#
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