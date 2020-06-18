Ağlamadan, göz yaşarmadan nasıl soğan doğranır? Ağlamadan soğan doğramanın yolları! Soğan doğrarken yaşadığın en büyük sorun, dur durak bilmeyen göz yaşları ve can yakıcı göz yanması. Etkili yöntemlerle bu sorunların üstesinden gelebilir, gözleriniz yanmadan soğan doğrayabilirsiniz.

Kırmızı, beyaz ya da farklı türleri, fark etmiyor. Soğanı doğradıkça gözünüz yanıyor ve göz yaşlarınız akıyor. Basit yöntemlerle bu acıya bir son verebilir, kolayca soğan doğrayabilirsiniz.

1.ASPİRATÖR

Soğan doğrarken gözyaşı dökmemek için en etkili yöntemlerden bir olan aspiratör, basit ve kolayca bu sorundan kurtulmanızı sağlıyor. Aspiratörün havayı çekemsi ile soğanın etken maddeleri gözünüze değil aspiratöre gidiyor, siz de ağlamak zorunda kalmıyorsunuz.

2.SU ALTINDA

Biraz zahmetli gibi görünen bu yöntemde soğanı suyun altında yıkamanız gerekiyor.Oldukça etkili olan bu yöntemle soğanın etken maddelerinden kurtulabilir, gözlerinizin yanmasını engelleyebilirsiniz.

3.GÖZLÜK

Sıradışı bir görüntü oluştursa da sizi soğanın etkisinden koruyacak olan gözük önlemi oldukça etkili sonuçlar veriyor. Soğan doğrarken deniz gözlüğü veya kayak gözlüğü takarak bu sorundan kurtulabilirsiniz.

4.BUZLUK

Soğanları doğramadan önce 5-10 dakika boyunca buzlukta bekletin.İşe yaradığını görünce şaşıracaksınız.

5.BİRAZ SU

Soğanları doğrarken ağzınıza biraz su alın ve ağzınızda gezdirin. Sonuçları görünce şaşıracaksınız.