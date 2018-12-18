Ağlama Anne Dizisindeki Enişte-Baldız İlişkisi Büyük Tepki Gördü

ATV'nin büyük umut bağladığı dizi Ağlama Anne'nin 16 Aralık Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde yaşananlar izleyiciyi ekran başında krize soktu.Dizideki enişte-baldız ilişkisi sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

AŞIK OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

ATV'nin en iddialı dizilerinden biri olarak gösterilen Ağlama Anne dizisi son haftalarda iyice kan kaybetti ve reyting listelerinde hızla düşmeye başladı. Sadece 2 bölüm sonra erken final yapacak olan dizinin 11. bölümünde yaşanan olay ise izleyiciyi kızdırdı.Doğuran mı yoksa büyüten mi gerçek annedir konusunun işlendiği dizide bir gecelik ilişkiden kızı olduğunu yıllar sonra öğrenen Adnan, kızı kendi çocuğu gibi büyüten Damla'ya aşık olduğunu itiraf etti. Alev'le yaşadığı ilişkiden Zeynep'in dünyaya gelmesi ve yıllar sonra Adnan'ın Damla'ya aşık olduğunu söylemesi, bir de tüm bunların üstüne Damla'nın evli olması ekran başındakilere saç baş yoldurdu.

"TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ"

Dizi boyunca Adnan'ı 'enişte' olarak gören izleyiciler, duruma 'Enişte ve baldız' ilişkisi olarak gördü ve sosyal medyada anında diziye tepkiler çığ gibi yağmaya başladı.Zeynep, Adnan ve Damla'yı dinlemeye karar verir ama duyduklarıyla geçmişe dair tüm anıları tuzla buz oldu. Damla, kızını yalnız bırakmamak için herkesi şaşırtan bir kararla Alev'in evine taşındı. Ama bu Alev ile aralarındaki ipleri daha da gerdi. Adnan'ın Alev'in evine sık sık gelip gitmesi Ali Osman'ın huzurunu kaçırdı ve Alev'i sıkıştırınca geçmişin kapıları aralandı. 18 yıl boyunca yaşananlar bir bir ortaya döküldü. Alev kızından neden vazgeçtiğini anlattı. Damla Zeynep'in annesi olmayı nasıl öğrendiğini ilk kez anlattı. Herkesin aklını kurcalayan sorular cevaplarını buldu.