Ağızda Dağılan Nefis Damla Sakızlı Kurabiye Tarifi
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Ağızda Dağılan Nefis Damla Sakızlı Kurabiye Tarifi

30.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:46

"Damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Damla sakızlı kurabiye yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Damla sakızlı kurabiye yapmanın püf noktaları nelerdir? Damla sakızlı kurabiyenin malzemeleri nelerdir? Damla sakızlı kurabiye nereye özgü? Damla sakızlı kurabiye nerede yenir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

Margarin

Pudra şekeri

Mısır nişastası

Un

Damla sakızı

Vanilya

Sıvı yağ

Ağızda Dağılan Nefis Damla Sakızlı Kurabiye Tarifi

Kaynak: DailyMotion.com

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