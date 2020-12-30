Ağızda Dağılan Nefis Damla Sakızlı Kurabiye Tarifi
30.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:46
"Damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Damla sakızlı kurabiye yapmanın püf noktaları nelerdir?
"Damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Damla sakızlı kurabiye yapmanın püf noktaları nelerdir? Damla sakızlı kurabiyenin malzemeleri nelerdir? Damla sakızlı kurabiye nereye özgü? Damla sakızlı kurabiye nerede yenir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.
MALZEMELER:
Margarin
Pudra şekeri
Mısır nişastası
Un
Damla sakızı
Vanilya
Sıvı yağ
Kaynak: DailyMotion.com