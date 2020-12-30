Ağızda Dağılan Nefis Damla Sakızlı Kurabiye Tarifi

"Damla sakızlı kurabiye nasıl yapılır? Damla sakızlı kurabiye yapmanın püf noktaları nelerdir? Damla sakızlı kurabiyenin malzemeleri nelerdir? Damla sakızlı kurabiye nereye özgü? Damla sakızlı kurabiye nerede yenir?" soruları Özlem & Yasin ile Mutfağım Şahane programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

Margarin

Pudra şekeri

Mısır nişastası

Un

Damla sakızı

Vanilya

Sıvı yağ

Kaynak: DailyMotion.com