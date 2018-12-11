Ağızda Dağılan Çıtır Çıtır ?? Mısır Gevrekli Kurabiye

Bugün sizler için denediğinde sevmeyeni yok denecek kadar az olan son derece lezzetli mısır gevreklı kurabiye tarifini hazırladık. Yapımı oldukça kolay olan bu kurabiye özel günlerinizin vazgeçilmezi olacak. Üstelik mısır gevrekli kurabiyeyi fazla fazla yapıp çikolata sürmeden dolaba atabilir ve misafir geleceği zaman çıkartarak üzerini tarifteki gibi çikolata ve mısır gevreğine bulayarak sorunsuz bir şekilde ikram edebilirsiniz. Dilediğiniz kahvaltılık, sürülebilir çikolata ile yapabileceğiniz bu kurabiye damaklarda eşsiz bir lezzet bırakacak. Aynı zamanda gevreklerinizin çıtır kalması için servis edeceğiniz gün çikolata ve mısır gevreğine bulamalısınız. Aksi halde mısır gevrekleriniz yumuşayacaktır. Daha önce denemeyenlerin zaman kaybetmeden denemesi gereken, tadını bilenlere ise gördükleri an yapma isteği uyandıracak mısır gevrekli kurabiye nasıl yapılır? öğrenmek için videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )