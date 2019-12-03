Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı
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Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı

Malatya'da TOKİ sakinlerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı.

03.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:31
Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı

'da TOKİ sakinlerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması yapıldı.


Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından, TOKİ Emlak Yönetim A.Ş. Müdürlüğü işbirliği ile Yavuz Mahallesindeki TOKİ 441 Konutlarında yaşayan vatandaşlara yönelik iki gün süreyle Ağız ve Diş Sağlığı Taraması etkinliği gerçekleştirildi.


Taraması yapılan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıp, broşür dağıtılarak, diş fırçası ve macunu hediye edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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