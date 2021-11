İSTANBUL-AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İLE SAĞLIK TURİZMİNE KATKI

İstanbul Kent Üniversitesi, 'Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni' açtı. Hem Türkiye ve dünyadan hastaların gelip tedavi olabileceği hem de üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitim alabileceği belirtilen merkezin son model teknolojiye de sahip olduğu ifade edildi. Başhekim Prof. Dr. Hakkı Tanyeri, 'Taksim- Cihangir gibi merkezi yerde açılan ve uzman hekimleriyle hizmet verecek olan merkezimiz ile Türkiye'deki sağlık turizmine büyük katkı sağlanmış olacak' açıklamasında bulundu.

Taksim Cihangir'de yer alan Kent Üniversitesi, bünyesine Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni de kattığını duyurdu. Merkezde toplam 50 ünitin bulunduğunu belirten Hastane Müdürü Gökhan Yüksel, hem hasta hem de öğrencileri için 4 bin beş yüz metrekare alanda 25 Ekim itibarıyla hasta kabulüne başladıklarını söyledi. 35 akademik öğretim üyesi, 25 hekim yardımcısı, üç yüz yetmiş öğrencisi ve diğer tüm sağlık çalışanlarıyla diş hekimliğinin bütün ana bilim dallarına hizmet sunduklarını da belirten Yüksel, 'Radyenoz, radyoloji, ağız diş ve çene cerrahisi, ortodonti, endudonti, periodontoloji, protez, implant hizmetleri veriliyor. Ayrıca dijital diş hekimliği kliniğimiz de mevcut' dedi. Dijital diş hekimliği kliniğinde hastaların ölçülerinin tarayıcı kamerayla alındığını ifade eden Yüksel, bu sayede hastaların işlemlerinin çok hızlı yapılabildiğini ve laboratuvara gitmeden tedavilerinin yapılabildiğini vurguladı.

'TEK SEFERDE 20-25 RANDEVULU HASTA İLE İLGİLENEBİLECEK'

Genel anestezi ve sedasyon olmak üzere iki ayrı ameliyathane bölümleri olduğunu da ifade eden Hastane Müdürü Gökhan Yüksel şunları söyledi:

'Özellikle birden fazla 20-25 randevusu olan hastalarımız, genel anesteziyle tek seferde bütün işlemlerini yaptırabilirler. Bu büyük avantaj. Onun dışında özellikle doktor korkusu olan çocuklarımız, engelli hastalarımız ve yurt dışından gelip Türkiye'de de çok fazla randevusu, işleri olan hastalarımızın pek çok işini tek seansta genel anestezi ile iki üç saatlik uykuyla hallediyoruz. Yani siz uyurken biz işimizi yapmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

MERKEZİ KONUMUYLA HASTA ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Üniversitenin en önemli özelliğinden birinin kentin merkezinde olması olduğunu ifade eden Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakkı Tanyeri, bu sayede her yerden ve her milletten hasta çeşitliliğine sahip olabileceklerini söyledi. Merkezin üniversiteye bağlı olmasının da ayrı bir avantaj olduğunu belirten Prof. Dr. Tanyeri, 'Öğretim üyesi kalitesinin çok iyi olması öğrencilerimize bir artı getirdiği gibi hastaların da çeşitli branşlarda gayet iyi ve yüksek teknolojiye sahip olarak tedavi edilmesini sağlayacağız. Halkımızın her türlü ihtiyacını burada karşılamak istiyoruz' dedi.

Prof. Dr. Hakkı Tanyeri son olarak şunları söyledi:

'Ağız- diş sağlığı merkezimiz teknolojik olarak son yıllardaki en iyi araç gereç ve teçhizata sahip. Bu da bizi yurt dışından gelecek hastaların bakımının ve her türlü tedavisinin yapılmasını sağlayacak. Ayrıca yurt dışına gidip gelen, yabancı dili iyi ve tıbbi yetenekleri yüksek hekimlere de sahibiz. Bu yüzden yurt dışındaki insanlar burayı tercih edecek ve geldiklerinde herhangi bir zorluk çekmeyecekler. . Ayrıca merkezi yapımızla etrafta bulunan otellerle merkezimiz Türkiye'deki sağlık turizmine de katkıda bulunacak.'

'ÖĞRENCİLERİMİZ PRATİK YAPABİLECEK'

Merkezi açmada ilk amaçlarının öğrencilerinin iyi yetiştirilmesi olduğunu belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin Atsü, 'Birincil amacımız öğrencilerimiz, onların eğitimi. Üniversitemizin diş hekimliği fakültesi zaten son derece güçlü. Ama öğrenciler pratik yapmadan, hasta görmeden eğitimlerini tamamlamaları ve mükemmel hale getirmeleri mümkün değil. Bunu ancak böyle bir merkezde sağlayabilirdik. Hem öğrencileri hem de bütün Türkiye'yi ve hatta Türkiye'yi de değil Avrupa'yı, dünyayı buraya davet etmek isteriz. Çünkü gerçekten güzel bir teknolojik donanım ve Türkiye'nin en iyi hocalarından oluşan bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla burada hizmet ve eğitim almak bir ayrıcalıktır. Onun için hem öğrencileri hem hastalarımızı üniversitemize ve ağız diş sağlığı merkezimize davet ediyoruz.' diye konuştu.