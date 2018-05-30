Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde Ramazan Mesaisi

Sivas'ta Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde iftar sonrasında yaşanan yoğunluk nedeniyle çift poliklinik ile hizmet vermeye başkanıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla akşam 5'ten sonra uygulanan nöbetçi poliklinikte iftar sonrası yaşanan yoğunluktan dolayı hasta mağduriyeti yaşanmaması için hekim sayısı 2'ye çıkarılarak, çift poliklinik ile hizmet sunulmaya başlandı. Mesai sonrası uygulanan nöbetçi poliklinikte acil işlemler yapılırken, hastalar herhangi tedavi, dolgu, kanal, protez gibi işlemleri için gündüz polikliniğine yönlendiriliyor.

Hastaneden yapılan açıklamada,"Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak implant tedavilerimize ek olarak genel ameliyathanede lokal ve genel anestezi altında hastalarımızın diş tedavileri uygulanmakta. Minör cerrahi işlemlerimiz son sürat devam etmektedir. Ameliyathanemiz sadece merkezde yaşayan hastalarımıza değil, çevre il ve ilçelerimizden gelen hastalarımız da hizmet sunmaktadır. Hastanemizde ortadonti uzmanımız göreve başlamış olup, çapraşık dişlerde dişlerin ya da çenenin konumuna bağlı olarak dişlerin açısında oluşan problemlerini gidermek için gerekli tıbbi malzemenin alım işleminin tamamlanması ardından hizmet sunmaya başlayacaktır." denildi. - SİVAS