Ağız Sağlığında Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

hekimlerinden Dt. Ceren Gölcü, ağız sağlığını korumanın en etkili yöntemlerini

anlattı:

"Ağız sağlığını korumak için oral hijyenimiz çok önemli. Diş

fırçalamak birinci görevlerimizden bir tanesi. Özellikle kahvaltıdan sonra ve uyumadan

önce dişlerimizi fırçalamak çok önemli. Mekanik temizlik en önemli şey. Diş

yüzeyinde hiçbir şekilde besin artığı kalmaması lazım. Diş yüzeylerinin

temizliği kadar ara yüzlerin temizliği de çok önemli. Çünkü diş aralarına

kesinlikle diş fırçası girmiyor. Ara yüz temizliği için diş ipleri ve ara yüz

fırçalarını kullanmak gerekiyor. Doktorunuz size en uygun olanı söyleyecektir.

Günde bir kere gece uyumadan önce fırçaladıktan sonra ara yüz temizliğinin tüm

diş aralarına yapılması gerekir."

Hekimler tarafından yapılan düzenli muayenenin öneminden de

bahseden Dt. Ceren Gölcü; "Bunun dışında ağız sağlığında yediğimiz içtiğimiz

şeylerde tabi ki çok önemli. Çok asitli yiyecek ve içecekler tüketmememiz

gerekiyor. Çok şekerli ürünleri tükettiğimizde de dişlerimizi günde 2 kereden

fazla olacak şekilde fırçalamamız gerekir. Tüm bunların dışında tabi ki 6 ayda

bir diş hekimi kontrolüne gitmelisiniz. Çünkü siz farkında olmadan ara yüzlerde,

dişlerde bir problem çıkmış olabilir. Dolayısıyla diş hekimi kontrolü de burada

büyük bir öneme sahip" dedi.

Wise.tv - Ekonomi