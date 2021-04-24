"Ağız sağlığı için sahurda bir şey yemeseniz bile dişlerinizi fırçalayın" uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Üstün, sahurda bir şey yenilmese bile ağızdaki mikroorganizmaların çoğalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu yüzden dişler mutlaka fırçalanmalıdır.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Üstün, sahurda bir şey yenilmese bile ağızdaki mikroorganizmaların çoğalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu yüzden dişler mutlaka fırçalanmalıdır." dedi.

Üstün, AA muhabirine, ağız ve diş sağlığına ramazan ayında da önem vermek gerektiğini söyledi.

Oruçluyken uzun süre aç ve susuz kalındığına değinen Üstün, "Alacağımız birkaç önlemle ağız ve diş sağlığımızı koruyabiliriz. Çürüklerin, dişeti hastalıklarının ve ağızda oluşabilecek kokuların kaynağı ağız içerisinde bulunan mikroorganizmalardır. Bu yüzden iftardan ve sahurdan sonra dişlerimizi fırçalamamız ve diş ipi ya da ara yüz fırçasıyla dişlerin ara yüzeylerini temizlememiz gerekir." diye konuştu.

"Asitli içeceklerin ve rafine gıdaların tüketimi azaltılmalı"

Sadece dişlerin fırçalanmasının ağızdaki mikroorganizmaları yeteri kadar uzaklaştıramadığını vurgulayan Üstün, diş ipi ve ara yüz fırçasının mutlaka kullanılması gerektiğini bildirdi.

Üstün, ağız ve diş sağlığının önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Diş sağlığının korunması, çürüklerin ve ağız kokusunun önlenmesi için bazı hususlara dikkat etmek gerekiyor. Ağız kokusuna sebep olan bakterilerin önemli bir kısmı dil kökümüzde bulunur. Dil fırçalarıyla dilimizin temizlenmesi oluşacak kokuyu önemli derecede azaltacaktır. Ramazanda yapılan önemli hatalardan birisi 'Sahurda bir şey yemedim, bu yüzden dişlerimi fırçalamama gerek yok.' diye düşünmeleridir. Sahurda bir şey yenilmese bile ağızdaki mikroorganizmalar çoğalmaya devam etmektedir. Bu yüzden sahurda dişler mutlaka fırçalanmalıdır. Asitli içeceklerin ve rafine gıdaların tüketimi azaltılmalı, baklagiller gibi lifli gıdaların tüketimi artırılmalıdır. İftardan sahura da bol bol su tüketilmeli."

"Ağız ve diş sağlığı, genel vücut sağlığımızı da etkiliyor"

Ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığı için de çok önemli olduğunu belirten Üstün, "Eskiden insanlar, sadece dişlerini korumak için fırçaladığını sanıyordu. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalarda ağız ve diş sağlığının tüm vücudu etkilediği ortaya konuldu. Ağız sağlığımıza sadece dişlerimizi korumak için değil, genel vücut sağlığımızı korumak için de dikkat etmeliyiz. Diş eti hastalıkları, çürük veya apseli dişler, kalp ve akciğer hastalıklarının ilerlemesi, erken veya düşük ağırlıklı doğumlar başta olmak üzere bazı hastalıklara neden olabiliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız