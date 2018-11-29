Ağız Kuruluğu Diş ve Diş Eti Hastalıklarına Yol Açabilir

Medicana Samsun Hastanesinde Uzman Doktor Filiz Kolbakır, Ağız kuruluğunun, oral bölgenin ekolojik dengesinin bozulmasının, diş ve diş eti hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirtti.

Kolbakır, yaptığı yazılı açıklamada ağız kuruluğu ve sonrasında yaşanan rahatsızlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ağız kuruluşu şikayetinin kişinin yiyip içtiklerinden tat alamamasına ve bu nedenlerle de yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğunu belirten Kolbakır, "Ağız ve genel sağlığın devamlılığı için tükürük miktarının normal seviyede olması önemlidir. Ancak çeşitli sistemik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar tükürük miktarını etkiler. Yaş farklılıklarının salgılanan tükürük miktarına güçlü bir etkisi yoktur. Yaşlanmayla birlikte salgılanan tükürük miktarının azalmasının sebebi, genellikle kullanılan ilaçlardır." ifadelerini kullandı.

Şikayete neden olan sebepler hakkında da bilgi veren Kolbakır, şunları kaydetti:

"Kullanılan ilaçlar depresyon ilaçları antidepresanlar, alerji ilaçları antihistaminikler, diüretikler, kalp ilaçları kardiyovasküler ilaçlar, ağrı kesiciler, yatıştırıcı ilaçlar ve tansiyon ilaçları gibi reçete edilebilen 400'ün üzerinde ilaç ağız kuruluğuna sebep olabilir. Sistemik hastalıklar şeker hastalığı (diabet), parkinson hastalığı, HIV/AIDS gibi hastalıklar ağız kuruluğuna sebep olabilir. Kanser tedavileri radyasyon tedavisi, kemoterapi ağız kuruluğuna sebep olabilir. Alkol ve sigara kullanımı, ağızdan soluma ağız kuruluğuna sebep olabilir."

Doktor Kolbakır ayrıca, hastalığın tedavi edilebilir olduğuna işaret ederek, florlu veya ağız kuruluğu için üretilen özel diş macunu ile dişlerin fırçalanmasını, diş yüzeylerine günlük flor uygulamaları yapılabileceğini, diş dolgusu yaptırırken flor serbestleyen dolgu maddeleri ve amalgam tercih edilmesi önerisinde bulundu.

Geceleri hava nemlendiricileri kullanımının şikayetleri azaltacağını dile getiren Kolbakır, "Sakız, tatlandırıcılı sert şekerler gibi tükürük salgısını artırıcı gıdaların tüketilmesi kişiyi rahatlatır. Sık sık su yudumlamak, su bazlı dudak nemlendiricileri kullanmak şikayetleri en aza indirmede uygulanacak basit önlemlerdir. Bazı durumlarda hastalara yapay tükürük sprey ve jelleri (ağız nemlendiricileri) ile ağız ortamını nemlendirme önerilebilir. Ancak bu tür uygulamalar limitli bir zaman aralığında etkilidirler. Bu yüzden konuşma ve gece yatma zamanından önce kullanımları idealdir." ifadelerini kullandı.