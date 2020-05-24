Ağız kokusunu nasıl engellersiniz?
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Ağız kokusunu nasıl engellersiniz?

Sağlıklı dişler için diş macunun tek başına yeterli olmadığına dikkat çeken Dt. Kevser Yarımbaş, "Diş macunlarının içindeki anti bakteriyel maddeler, plaktaki bakteri oluşumunu kontrol ederek periodontal hastalıkları ve diş çürüklerini engellemeyi hedefler.

Ağız kokusunu nasıl engellersiniz?
24.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:41
Sağlıklı dişler için diş macunun tek başına yeterli olmadığına dikkat çeken Dt. Kevser Yarımbaş, "Diş macunlarının içindeki anti bakteriyel maddeler, plaktaki bakteri oluşumunu kontrol ederek periodontal hastalıkları ve diş çürüklerini engellemeyi hedefler. Ancak, bu amaç için anti bakteriyel etki tek başına yeterli değildir. Günlük ağız gargaraları diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerde dezenfeksiyon sağlar ve kötü koku oluşmasını da engeller" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Dt. Kevser Yarımbaş, ağız ve diş sağlığı hakkında tavsiyelerde bulundu. Yarımbaş, "Mekanik plak temizliğini desteklemek ve farklı etkilerinden faydalanmak için diş macunları da uygulamaya yardımcı olarak önerilir. Diş macunlarının içine ilave edilen anti bakteriyel maddeler, bakteri plağındaki patojen oluşumunu kontrol ederek periodontal hastalıkları ve diş çürüklerini engellemeyi hedefler. Ancak, bu amaç için anti bakteriyel etkinin tek başına yeterli olmadığı, plağın mekanik olarak ağız ortamından uzaklaştırılmasının gerekli olduğu unutulmamalı. Günde en az iki kez düzenli olarak diş fırçalamak ağız sağlığının vazgeçilmez aşamasıdır. Diş ipi, arayüz fırçaları, superfloss, ağız gargaraları, ağız duşu ve dil fırçaları dental hijyenin temel basamaklarında yer alır" dedi.

GARGARAYLA KÖTÜ KOKUYU ENGELLEYİN

Diş ipinin fırçalamadan sonra yapılması gerektiğine dikkat çeken Yarımbaş, şöyle devam etti: "Arayüz fırçaları dişlerin aralarında geniş boşluklar ya da braketler, köprüler ve implantlar varlığında dişler arası bölgenin temizliğinde kullanılır. Superfloss, köprü protezleri varlığında diş ipinin aralarından geçemediği için proteze dahil olan dişlerin ara yüzeylerinin ve köprü gövdesinin altının temizlenmesinde kullanılır. Günde bir kez mutlaka uygulanmalıdır. Gargaralar mekanik temizlik işlemlerine kimyasal olarak destek olurken, ağız duşları diş aralarında kalan besin artıklarının çabucak çıkarılmasına yardım eder. Değişik içerik ve şekilde piyasaya sunulan ağız gargaraları hekimler ve hastalar tarafından kolay uygulanabilmesinden dolayı koruyucu tedavinin önemli bir safhasını oluşturuyor. Ancak uygulama süreleri ve etkileri farklılık gösteriyor. Anti bakteriyel etkisi olan gargaralar ağız florasında periodontal hastalık, diş çürüğü sebebi olan bakterilerin sayıca azaltılmasında, ağız kokusunu azaltmada, cerrahi operasyonların ağız mukozasında yol açtığı zararlı etkilerin azaltılmasında, yara iyileşmesinde yardımcı olurlar. Günlük ağız gargaraları diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerde bakteri aktivasyonunu bitirir, dezenfeksiyon sağlar ve kötü koku oluşmasını da engeller"


- İstanbul

Kaynak: DHA

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