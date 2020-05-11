Ağız kokusuna karşı 'mekanik temizlik' önerisi

Ramazan ayında uzun süreli açlığa bağlı oluşan ağız kokusunu önlemek için 'mekanik temizlik' önerisinde bulunan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Hilal Ekşi Özsoy, "Mekanik temizlik diş fırçası ve dil temizleyici (dil kazıyıcı) ile yapılmaktadır.

Ramazan ayında uzun süreli açlığa bağlı oluşan ağız kokusunu önlemek için 'mekanik temizlik' önerisinde bulunan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Hilal Ekşi Özsoy, "Mekanik temizlik diş fırçası ve dil temizleyici (dil kazıyıcı) ile yapılmaktadır. Macun ve gargara kullanımı bu temizlikte ana eleman değildir, yardımcı elemandır.Ramazanda oruç tutma durumundan ötürü macun ve gargara kullanılmadan da temizlik yapılabilir" dedi.

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi A.B.D. Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ekşi Özsoy, ağız kokusunun nasıl önlenebileceğiyle ilgili önerilerde bulundu. Kötü ağız kokusunun dünya genelinde tüm bireylerde sıklıkla görülebilen ortak bir sağlık problemi olduğunu ifade eden Özsoy, özellikle ramazan ayında uzun süreli açlığa bağlı oluşan kokuya sıkça rastlandığını belirtti.

KOKUNUN FARKLI NEDENLERİ OLABİLİR

Ağız kokusunun temel olarak ağız içinden gelen kokular ve ağız dışından yani vücut içerisinden gelen kokular olmak üzere ikiye ayrıldığına dikkat çeken Özsoy, "Burada önemli olan durum, ağız içi sebeplerin ağız dışı sebeplere göre daha sıklıkla görülmesi ve ağız içi nedenlerin büyük bir kısmının bireyin doğru ağız hijyenini sağlaması ile yok edilebilmesidir." dedi.

Ramazan ayında ağız kokusu problemleri daha sık görüldüğünü hatırlatan Özsoy, "Uzun süreli açlık ile beraber vücudumuz enerji eksikliğini gidermek için yağları yakar ve ortaya çıkan keton ile beraber ağız kokusu oluşabilmektedir. Diğer bir neden ise geç saatlere kadar uzayan iftar yemeklerinin ve sindirmeye vakit bırakılamadan yenilip peşi sıra uykuya geçilen sahur yemeklerinin atıklarının diş ve dil üzerinde birikimidir. Özellikle sabah uyandığımızda hissettiğimiz acımsı ve kötü tat dil üzerinde biriken gıda atıklarındandır. Gün içerisinde ağız içi bakterilerin diş ve dil üzerindeki atık gıdaları sindirmesi ile ortaya çıkan özellikle sülfür içerikli kimyasallar ağız kokusunun artarak ilerlemesine neden olmaktır." diye konuştu.

KOKUYU ENGELLEMEK İÇİN "MEKANİK TEMİZLİK"

Özsoy, gıda atıklarının uzaklaştırılması ile ağız kokusunun yok edilebileceğini ifade ederek, "mekanik temizlik" önerisinde bulunarak şunları söyledi:

"Gıda atıklarının uzaklaştırılmasında en etkili yol ise 'mekanik temizlik'tir. Mekanik temizlik diş fırçası ve dil temizleyici (dil kazıyıcı) ile yapılmaktadır. Macun ve gargara kullanımı mekanik temizlikte ana eleman değildir, yardımcı elemandır. Bu nedenle özellikle ramazan ayında oruç tutma durumundan ötürü macun ve gargara kullanılmadan da temizlik yapılabilir."

Ağız ve diş bakımının hangi zaman diliminde ve nasıl yapılması gerektiğini de açıklayan Özsoy, "Yemek yedikten sonra ve sabah uyandığımızda 3 dakika boyunca tüm dişlerin diş fırçası ile fırçalanması, ardından dil temizleyici ile dilin temizlenmesi ve son olarak su ile çalkalanıp tükürülmesi ile ağız hijyeni sağlanabilir. Bu basit görülen ama en etkili yol olan ağız temizliği ile ağız kokusunun önüne geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

DİŞ PROTEZİNİ SUDA BIRAKIN

Özsoy, diş protezi kullanan bireyler için ise, "Takıp çıkarılabilen protez kullanan bireylerin de aynı özeni göstermeleri gerekmektedir. Uzun süreli açlık ve tükürüğün azalmasına bağlı olarak kuru ve oksijensiz ortamda protezlerin üzerinde çoğalan bakteriler kötü ağız kokusuna sebep olmaktadır. Çıkarılıp protez fırçasıyla temizlenen protezler, gece boyunca tercihen temizleme tableti içeren su dolu bir kapta bırakılmalıdır. Gün içerisinde ise birkaç defa protezler su altında yıkanarak tekrar takılmalıdır." tavsiyesinde bulundu.

- İstanbul

Kaynak: DHA