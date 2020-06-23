AGİTPA Türk Grubu Başkanı Nabi Avcı'dan ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele açıklaması Açıklaması
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AGİTPA Türk Grubu Başkanı Nabi Avcı'dan ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele açıklaması Açıklaması

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile İslam İşbirliği Teşkilatı dahilinde ırkçılık, yabancı düşmanlığı...

AGİTPA Türk Grubu Başkanı Nabi Avcı'dan ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele açıklaması Açıklaması
23.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:18

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİTPA) Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile İslam İşbirliği Teşkilatı dahilinde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'yle mücadeleye yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunduğunu bildirdi.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AGİTPA'nın düzenlediği web seminerine, AGİTPA Türk Heyeti Başkanı Nabi Avcı ile Heyet Üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da katıldı.

Avcı, seminerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere Türkiye'deki korunmaya muhtaç grupların durumuyla ilgili konuşmak üzere söz aldı.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi ve İslamofobi'nin dünyada rahatsız edici bir yükselişte olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Pandemi öncesinde ve pandemi sürecinde de tanık olunan bu durum toplumsal barışa zarar veriyor. Türkiye özellikle BM, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatı dahilinde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile mücadeleye yönelik uluslararası çabalara aktif olarak katkıda bulunuyor. Türkiye, kendi halkının sağlığını korumak için gerekli adımları atarken, diğer ülkelere de yardım eli uzattı. Bu anlayış doğrultusunda, 100'den fazla ülkeye dil, din, ırk ve coğrafi konum ayrımı yapmaksızın tıbbi acil yardım sağladı. Salgın ve diğer hastalıklarla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışma önemli bir rol oynuyor."

"Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı AGİT üyesi bazı ülkelerin nüfusundan fazla"

Avcı, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli başta olmak üzere 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısının bazı AGİT üyesi ülkelerin nüfusundan fazla olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gerek sağlık gerekse eğitim hizmetleri bakımından hiçbir ayrım gözetmeden korunmaya muhtaç söz konusu insanlara sahip çıktığına dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:

"Özellikle sığınmacıların korunması ve yüksek sayıda mülteci/göçmen barındıran ülkelere destek verilmesi ihtiyacını her zaman vurguluyoruz. En korunmasız grup olan mülteciler için Türkiye elinden geleni fazlasıyla yaptı ancak uluslararası toplum bu konuda çok az destek gösterdi. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrılarımız çoğunlukla uluslararası toplum tarafından gözardı edildi."

AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ise Avcı'nın vurguladığı hususları ve Türkiye'nin sığınmacılar için yaptığı fedakarlıkları Şanlıurfa'daki kampları gezerken yerinde gördüklerini aktardı.

2012 yılında AGİTPA Başkanlığını yürüten Riccardo Migliori'nin, Türkiye'nin sığınmacı yükünü paylaşmaları için AGİT üyesi ülkelerin liderlerine birer mektup gönderdiğini anımsatan Montella, Türkiye'nin bugüne kadar mülteciler ve sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadığını ifade etti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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