AGİTPA Kış Oturumu çevrim içi gerçekleştiriliyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Azerbaycan'a olan desteğimiz sadece sahada değil AGİTPA gibi uluslararası platformlarda da en güçlü şekilde devam edecektir.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Azerbaycan'a olan desteğimiz sadece sahada değil AGİTPA gibi uluslararası platformlarda da en güçlü şekilde devam edecektir." dedi.

Altınok, düzenlediği basın toplantısında, AGİTPA Kış Oturumu'nun 24-25-26 Şubat tarihlerinde Kovid-19 salgını sebebiyle çevrim içi olarak yapıldığını belirterek, 24 Şubat'ta Daimi Komite, bugün ise Genel Kurul toplantısının başarıyla gerçekleştirildiğini ve AGİTPA Türk Delegasyonu üyelerinin de toplantıya katılım sağladığını söyledi.

Özellikle dün katıldıkları Daimi Komite toplantısında, Ermeni Delegasyonu'nun Türkiye'yi karalamaya yönelik asılsız iddialar öne sürerek Türkiye'ye saldırmaya çalıştığını dile getiren Altınok, bu iddialara gerekli cevapları ziyadesiyle verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin yakın çevresinde ve tüm dünyada sürdürülebilir barış ve istikrar için gerekli adımları atmaya her zaman hazır olduğunu vurguladıklarını ifade eden Altınok, şöyle devam etti:

"Bu irademizi kardeş ülke Azerbaycan'ın 30 yıl önce kaybettiği toprakları geri almak için geçtiğimiz yıl eylül ayı başında başlattığı ve sonunda muzaffer çıktığı harekat esnasında da gösterdik. Azerbaycan'a olan desteğimiz sadece sahada değil AGİTPA gibi uluslararası platformlarda da en güçlü şekilde devam edecektir. Bu destek sadece yakın ilişkilerimizle değil, uluslararası hukukun da Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmesiyle ilgilidir. Ermenistan'ın uzlaşmaz ve yıkıcı politikalarını değiştirerek barışı hedefleyen bir yolda doğru adımlar atacağını umuyoruz. Bu hususu da toplantıdaki Ermeni meslektaşlarımıza ifade ettim ve sulh yolunu seçmelerinin kendileri için de daha iyi olacağını özellikle belirttim.

Tüm uluslararası toplantılarda olduğu gibi AGİTPA bünyesinde de belli başlı konularda ülkemize yönelik temelsiz saldırılar zaman zaman gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar yaptığımız toplantılarda böyle bir durum gerçekleşmemiş olsa da bizler teyakkuzdayız ve terör örgütlerinin bu platformları kullanarak kara propaganda yapma çabalarına izin vermeyeceğiz. Gerçekleri her platformda olduğu gibi burada da anlatmaya devam edeceğiz."

Altınok, bugün gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarında AGİT Dönem Başkanlığı görevini üstlenen İsveç'i ve Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi tebrik ettiklerini belirterek, "Kendilerine terörizm ile mücadelede ve Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığına karşı ne gibi tutumları ve çalışmaları olacağını sorduk ve bu konulardaki hassasiyetimizi özellikle dile getirdik." dedi.

AGİTPA gibi parlamenter diplomasinin etkin olarak kullanıldığı platformlara önem verdiklerini ifade eden Altınok, "Kovid-19 salgını sebebiyle uzaktan da olsa gündemi takip etmeye devam edeceğiz. İş birliği ve diyalog en önemli araçlarımız olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay