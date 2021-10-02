BİNGÖL (İHA) - Ağıtlar Kürtçe yükseldi... Bingöl'de terör saldırısında şehit olan işçiler son yolculuğuna uğurlandı

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak etti, 2 işçi şehit oldu. Şehitler Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesi Yolaçtı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı patlatıldı. Patlama sonucu, Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya şehit oldu.

Anşin ve Kaya için bugün Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bingöl Vali Vekili Fatih Kaya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törenin ve kılınan cenaze namazının ardından Emrullah Anşin, Şeyh Ahmet Mezarlığına, Ömer Faruk Kaya ise Şehir Mezarlığına defnedildi.

Şehit olan işçilerden Emrullah Anşin'in 4 çocuğu bulunurken, diğer şehit Ömer Faruk Kaya'nın da Haziran 2021'de dünya evine girdiği öğrenildi.

Güvenlik güçlerince bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.