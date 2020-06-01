AGİT ve IPI'dan ABD'deki gösterilerde gazetecilere yönelik şiddete tepki
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AGİT ve IPI'dan ABD'deki gösterilerde gazetecilere yönelik şiddete tepki

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis şiddetini protesto gösterilerinde emniyet güçlerinin gazetecilere yönelik şiddet ve gözaltı uygulamalarına tepki gösterdi.

AGİT ve IPI'dan ABD'deki gösterilerde gazetecilere yönelik şiddete tepki
01.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:37

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polis şiddetini protesto gösterilerinde emniyet güçlerinin gazetecilere yönelik şiddet ve gözaltı uygulamalarına tepki gösterdi.

AGİT ve IPI'dan yapılan yazılı açıklamalarda, ABD'nin Minneapolis kentinde Floyd'un ölümünün ardından polis şiddetine yönelik ülke geneline yayılan protestolarda, polisin gazetecilere tutumu eleştirildi.

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, ABD'de süren gösteri ve olaylarda gazetecilere yönelik artan şiddetin kaygı verici olduğunu ifade etti.

AGİT'ten gazetecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısı

Desir, gazetecilerin maruz kaldığı şiddet olaylarında özellikle polisin göz yaşartıcı bomba, plastik mermi kullanması ve gözaltına alma sahnelerinin öne çıktığını belirterek, "Yetkilileri, protestolar sırasında gazetecilere yönelik baskının azaltılması ve görevlerini güvenli bir şekilde yapabilmelerinin sağlanması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Basın özgürlüğünün her zaman korunması gerektiğini vurgulayan Desir, "Gazeteciler şiddet, tutuklama veya baskı ile karşılaşmadan haber vermekte özgür olmalılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazetecilere yönelik şiddet ve gözaltı rahatsız edici"

IPI Genel Müdür Yardımcısı Scott Griffen de Floyd protestoları ve bu kapsamda ABD'de devam eden gerginliğin gazetecilerce haberleştirilmesine karşı polisin tutumuna tepki göstererek, "Polisin gazetecilere uyguladığı şiddet ve gözaltılar rahatsız edici, basın özgürlüğü ve kamuoyunun özgürce bilgilendirilmesi açısından da bu yaklaşım çok endişe verici. Gazetecilerin kendilerini açıkça tanıtmalarına rağmen, polisin hedef aldığı gazetecilerin sayısının giderek artması, ürpertici." ifadesini kullandı.

ABD'de protesto ve olayların haberleştirilmesi ve kayıt altına alınması açısından gazetecilerin ortaya koyduğu çalışmanın çok değerli olduğunu vurgulayan Griffen, "Gazeteciler, görevlerini polis ya da göstericilerin şiddetine maruz kalmadan ve tutuklanma kaygısı olmadan yapabilmelidir. Polise gazetecileri hedef almamasını ve işlerini yapmalarına izin vermesi çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, son bir haftada gözaltına alınan ya da şiddete maruz kalan gazetecilerin yaşadıklarından da örnekler aktarıldı.

ABD'de gösterileri takip eden Anadolu Ajansı muhabirleri de polis şiddetine maruz kalmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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