AGİT'ten Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginliğin bitmesi için diyalog çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Azerbaycan- Ermenistan sınırında yaşanan gerginlikten endişe duyulduğunu, tarafların güç kullanımından kaçınması ve siyasi diyaloğu sürdürmeleri çağrısında bulundu.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın dönem başkanlığını üstlenen Polonya'nın iki ülke sınırındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Ermenistan- Azerbaycan sınırında yeniden başlayan çatışmalardan ve bu şiddetin can kaybıyla sonuçlanmasından duyulan endişe ifade edildi.

"Güç kullanımından kaçınmaya ve son dönemde başlatılan anlamlı siyasi diyaloğu sürdürmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, AGİT Dönem Başkanı olan Polonya'nın, bölgede kalıcı barışı tesis ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye yönelik çabaları tazelemek ve güçlendirmek için müttefiklerle birlikte çalışmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Dün öğle saatlerinde, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuş, saldırı sonrasında bölgede durum gerginleşmişti.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

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