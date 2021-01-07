AGİT'ten ABD'de "demokratik sürece saygı" çağrısı
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AGİT'ten ABD'de "demokratik sürece saygı" çağrısı

07.01.2021 03:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 03:46
AGİT'ten ABD'de

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle yaşanan olaylara ilişkin "barışçıl bir şekilde düzenin sağlanması ve demokratik sürece saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle yaşanan olaylara ilişkin "barışçıl bir şekilde düzenin sağlanması ve demokratik sürece saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin yanı sıra Genel Sekreter Helga Schmid'in açıklamalarına yer verildi.

Açıklamada, Linde ve Schmid'in Kongre binası ve çevresindeki gelişmelere yönelik barışçıl bir şekilde asayişin sağlanması ve Washington'da süren demokratik sürece saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Demokratik seçim sonuçlarına ve anayasanın temel değerlerine saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid de gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Washington'da demokratik kurumlara ve ilkelere yönelik bu saldırılara şahit olmaktan rahatsızlık duydum." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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