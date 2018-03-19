Agit: Rusya'da Seçim Teknik Açıdan Genelde Sorunsuz Geçti
Rusya seçimlerinde 600 seçim noktasında temsilci bulunduran Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçimin eksik rekabet şartlarında yapıldığını ancak oy verme işleminin genelde sorunsuz geçtiğini açıkladı.
Rusya seçimlerinde 600 seçim noktasında temsilci bulunduran Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçimin eksik rekabet şartlarında yapıldığını ancak oy verme işleminin genelde sorunsuz geçtiğini açıkladı.
Kaynak: Euronews.com