AGİT Parlamenter Asamblesinden Kovid-19 sürecinde ayrımcılık uyarısı
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AGİT Parlamenter Asamblesinden Kovid-19 sürecinde ayrımcılık uyarısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azınlıklara yönelik artan ırkçılık, ayrımcılık ve nefret söylemine dikkati çekti.

AGİT Parlamenter Asamblesinden Kovid-19 sürecinde ayrımcılık uyarısı
23.06.2020 00:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:30

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde azınlıklara yönelik artan ırkçılık, ayrımcılık ve nefret söylemine dikkati çekti.

AGİT üyesi 57 ülkeden 323 parlamenterin katılımıyla "Kovid-19'un Farklı Toplumlarda Yansıması, İstikrar ve Toplumsal Huzur İçin Fırsat ve Zorluklar" başlıklı oturum video konferansla düzenlendi.

AGİTPA Demokrasi, İnsan Hakları ve İnsani Sorunlar Komitesi Başkanı Kyriakos Hadjiyianni, açılış konuşmasında, ırkçılık ve ayrımcılık konusunda hazırlanan bazı raporlara değinerek, raporlara göre, salgın sürecinde nefret söylemi içerikli internet sitelerinin bazı ülkelerde yüzde 200 artış gösterdiği bilgisini paylaştı.

Hadjiyianni, raporlarda nefret içerikli olayların salgın sürecinde hızlı yükselişe geçtiğine de yer verildiğini belirtti.

Hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık vurgusu

Salgın hastalığın toplumlarda belirli bir gerginliğe yol açtığını ancak olaylar karşısında kullanılan dile her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirten Hadjiyianni, "Bu süreçte yapılan yorumlar, azınlıkların günah keçisi ilan edilmesine yol açtığı gibi hoşgörüsüzlük ve halihazırda bulunan ayrımcılığı da besliyor." şeklinde konuştu.

AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiseri Büyükelçi Lamberto Zannier de salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemlerin kapsayıcı ve toplumsal çeşitliliğe duyarlı olması gerektiğini söyledi.

"Yabancı düşmanlığına göz yumulmamalı"

Zannier, hükümetlerin gelir seviyesi düşük grupları gözeterek hareket etmesi gerektiğini kaydederek, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına kesinlikle müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

AGİTPA Başkan Yardımcısı Kari Henriksen de ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi sonrası dünya genelinde düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilerin önemine işaret etti.

Henriksen, protestoların hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın korkunç sonuçlarına dikkati çektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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