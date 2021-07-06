AGİT Parlamenter Asamblesi'nin yeni başkanı Margareta Cederfelt oldu
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AGİT Parlamenter Asamblesi'nin yeni başkanı Margareta Cederfelt oldu

AGİT Parlamenter Asamblesi'nin yeni başkanı Margareta Cederfelt oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi'nin yeni başkanı İsveç kökenli Margareta Cederfelt seçildi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi'nin yeni başkanı İsveç kökenli Margareta Cederfelt seçildi. Toplantıda Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında tartışma yaşandı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi yeni başkanını seçti. Seçimde İsveçli AGİT Başkan Yardımcısı Margareta Cederfelt ile Norveçli Kari Henriksen yarıştı. Çekişmeli geçen seçimi 128'e 126 oy ile Margareta Cederfelt kazandı. Yeni Başkan Yardımcıları ise Pia Kauma (Finlandiya), Daniela de Ridder (Almanya), Askar Shakirov (Kazakistan), Reinhold Lopatka (Avusturya) ve Irene Charalambides (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) oldu.

Ekonomi ve Çevre Komitesi'nin Başkanı ve Raportörü olarak görev yapmak üzere Pere Joan Pons (İspanya) ve Gudrun Kugler (Avusturya) ile İnsan Hakları Komitesi Başkanı ve Raportörü olarak görev yapmak üzere de Sereine Mauborgne (Fransa) ve Johan Buser (İsveç) seçildi. Pandemi koşulları nedeniyle yarı fiziki yarı online olarak düzenlenen toplantıya sadece komite başkanları katıldı. Türkiye'yi temsilen AGİT Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok toplantıda hazır bulundu.

TOPLANTIDA TÜRKİYE VE GKRY ARASINDA TARTIŞMA

GKRY temsilcisi Charalambides, Kıbrıs'da Türkiye'nin sürekli müdahale ederek süreci baltaladığını ileri sürmesi üzerine Altınok, Türkiye'nin adada iki yapılı bir devleti savunduğunu, KKTC'nin olmadığı sistemin Türkiye tarafından kabul edilemeyeceğini vurguladı. Altınok'un konuşması sırasında "Güney Kıbrıs Rum Kesimi" demesi sonrası bağırarak araya giren Charalambides, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi diyemezsiniz. Biz AB üyesi Kıbrıs Devletiyiz" dedi. Bunun üzerine söz alan Altınok ise "Sizi tanımıyoruz. Tek bir devleti tanımıyoruz, KKTC'nin olmadığı sistemi tanımıyoruz" sözleri ile karşılık verdi.

RUS TEMSİLCİ SALONU TERK ETTİ

Ukrayna temsilcisi Mykyta Poturaiev, "Rusya Federasyonu'nun geçici işgal altındaki Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri ile Ukrayna yakınlarındaki askeri yığılmasını endişe ile karşılıyoruz. Rusya Federasyonu'nu birliklerini, silahlarını ve askeri teçhizatını Kırım'dan çekmeye ve 2011 Viyana Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerini iyi niyetle yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

Rusya'nın Kırım'ı işgal ettiği yönündeki karar oylanarak kabul edilirken, karar sonrasında Rusya temsilcisi salonu terk etti.

BELARUS, KISITLAMALARI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİLDİ

Hollanda temsilcisi Farah Karimi'nin "Belarus'ta Muhalefete Genel Yaklaşım" başlıklı önerisinde, barışçıl toplanma hakkının ve medya özgürlüğünün engellenmesinden üzüntü duyulduğu bildirilerek, Belarus yöneticileri barışçıl etkinlikler üzerindeki kısıtlamaları yeniden gözden geçirmeye davet edildi.

Belarus'a ayrıca, tüm siyasi mahkumları serbest bırakması, muhalefetle ilişki kurması ve AGİT gözlemcileri eşliğinde özgür ve adil seçimlerin yapılması çağrısında bulunuldu.

"AGİT Bölgesinde Nefret, Hoşgörüsüzlük, Şiddet ve Ayrımcılığın Artışının Ele Alınması"

ABD Senatörü Ben Cardin tarafından desteklenen "AGİT Bölgesinde Nefret, Hoşgörüsüzlük, Şiddet ve Ayrımcılığın Artışının Ele Alınması" başlıklı toplantıda, AGİT katılımcı Devletleri, AGİT Ayrımcılıkla Mücadele, Eşitlik ve Kapsayıcılık Eylem Planını benimsemeye davet edildi.

(Özgür Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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