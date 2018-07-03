Agit: Kadına Şiddetle Mücadele Herkesin Sorumluluğudur

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) düzenlediği toplantıda, "Kadına şiddetle mücadele herkesin sorumluluğudur" çağrısı yapıldı.

AGİT'in öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve uluslarası kurumların katıldığı "Kadına Şiddetle Mücadele Herkesin Sorumluluğu" başlıklı toplantıda, uygulama örnekleri, ülkelerin kadına şiddetle mücadelesi, kadına kamusal alanlardaki şiddetle mücadelesi, kadınların evde ve iş yerinde şiddetten korunması ve istihdam katılımına ilişkin sorumluluklarına odaklanıldı.

Toplantı katılımcılarının görüşleri şöyle:

Büyükelçi Alessandro Azzoni:

"Kadınların güçlendirilmesini desteklemek ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle savaşmamız gerekiyor. Kadınların siyasal, ekonomik ve sosyal konularda tanınması, onlara karşı şiddeti önlemeye ve karşı koymaya yardımcı olabilir."

AGİT Danışmanı Amarsanaa Darisuren:

"Şiddet ve kadınlara karşı ayrımcılık zamanla değişebilir olsa da kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddetin temel nedeni toplumlarda bu görüşün kökleşmiş olmasıdır."

AGİT/Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (ODIHR) Direktörü Ingibjörg Sólrún Gísladóttir:

"Bu durumu değiştirmekte ciddiysek, kapsayıcı bir yaklaşım gereklidir. AGİT olarak, milletvekilleri, politikacılar,savcı ve hakimlerle, medyayla, dini liderlerle ve sivil toplum da dahil olmak üzere hep birlikte çalışmak zorundayız."

BM Kadın Politikalar Bölümü Direktörü Purna Sen:

"Özellikle işyerlerinde cinsel şiddete yönelik tutumumuzda gerçek bir değişim için bir kapı açıldı. Görevimiz bu zorluğa dayanıyor." - İstanbul