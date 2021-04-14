AGİT Dönem Başkanı Linde, Özbekistan'ın demokratik dönüşüm ve ekonomik reformlarını desteklediklerini belirtti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Özbekistan'ın yeni dönemde gerçekleştirilen demokratik dönüşümler, sosyoekonomik reformlar ile Orta Asya'da iyi komşuluk, karşılıklı güven ve ortaklığın güçlendirmesine yönelik...

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Özbekistan'ın yeni dönemde gerçekleştirilen demokratik dönüşümler, sosyoekonomik reformlar ile Orta Asya'da iyi komşuluk, karşılıklı güven ve ortaklığın güçlendirmesine yönelik politikasını desteklediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ann Linde ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Özbekistan'ın AGİT ve İsveç ile ilişkilerinin genişletilmesi meseleleri ele alınan görüşmede, bölgesel ve uluslararası öneme sahip konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, AGİT ile mevcut etkili diyalog düzeyinden duyduğu memnuniyeti belirten Mirziyoyev, İsveç'in AGİT'teki dönem başkanlığının önceliklerini desteklediğini vurguladı.

Mirziyoyev, ülkesinin AGİT ile çok yönlü ortaklığının genişletilmesinin önemine işaret ederek, AGİT'in Özbekistan Proje Koordinatörlüğü Ofisinin çabalarıyla taraflar arasındaki diyalog ve iş birliğinin daha da arttığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkesinin AGİT'in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu ve Parlamenter Asamblesi ile verimli diyaloğun sürdürülmesinden yana olduğunu belirtti.

İsveç ile ikili ilişkilerin geleceğine de değinen Mirziyoyev, önde gelen İsveç şirketlerinin yenilikçi teknolojileri ve yatırımlarının daha fazla ülkeye çekilmesi için çalışacaklarını, eğitim ve ticaret alanındaki iş birliğin de genişletilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Samimi karşılama ve açık diyalog için Mirziyoyev'e teşekkür eden Ann Linde de Özbekistan'da yeni dönemde gerçekleştirilen demokratik dönüşümler ve sosyoekonomik reformlar ile Orta Asya'da iyi komşuluk, karşılıklı güven ve ortaklığın güçlendirmesine yönelik sürdürdüğü politikayı takdir ettiklerini, desteklediklerini dile getirdi.

Görüşmede, İsveç'te Özbekistan'ın diplomatik misyonunun kurulmasının iki ülke arasındaki ve İskandinav ülkeleriyle iş birliğinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov