Agit&bm: Medyada Özgürlük, Çoğulculuk ve Çeşitlilik Önemli

– Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi, Birleşmiş Milletler (BM) ve yerel örgütler, ortak bir bildirge yayınlayarak "dijital çağda medya bağımsızlığı ve çeşitliliğinin önemine" vurgu yaptılar.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında Gana'nın Accra kentinde düzenlediği üst düzey bir toplantıda AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Désir, diğer uluslararası ifade özgürlüğü raportörleriyle birlikte "2008 İfade Özgürlüğü Ortak Bildirgesi"ni yayınladı.

Bu yıl bildirgenin odağı "Dijital çağda medya bağımsızlığı ve çeşitliliği" oldu.

Desir bildirgeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu yılki Ortak Bildirge, gazetecilere yönelik fiziksel de dahil, yasal, siyasi, teknolojik ve ekonomik olmak üzere, medya bağımsızlığına ciddi risk oluşturan konulara odaklanıyor.

"Ortak Bildirge ülkelere bu bağlamda politika tavsiyeleri sunuyor.

"Ortak Bildirge medyada çoğulculuk ve çeşitliliğin medya bağımsızlığı için en önemli göstergelerden biri olduğunu ve dijital çağda bu değerlerin nasıl korunacağını anlatıyor." - İstanbul