AGİT: "ABD seçimleri son derece kutuplaşmış bir ortamda yapıldı"
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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

AGİT: "ABD seçimleri son derece kutuplaşmış bir ortamda yapıldı"

05.11.2020 00:49 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:52
AGİT:

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59. başkanlık seçiminin iyi yönetildiğini ancak son derece kutuplaşmış siyasi bir ortam içinde geçtiğini belirtti.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 59. başkanlık seçiminin iyi yönetildiğini ancak son derece kutuplaşmış siyasi bir ortam içinde geçtiğini belirtti.

Başkanlık seçimine ilişkin rapor yayımlayan AGİT, seçimin yüksek derecede katılım, zorlu ve rekabetçi bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçim sırasındaki söylemlerine atıfta bulunan AGİT'in, raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Rekabetçi 3 Kasım seçimi genel anlamda iyi yönetilmiş olsa da büyük yasal belirsizlik ve agresif kampanya söylemleriyle beslenen, kapsamlı politika tartışmaları barındırmayan, sistematik sahtekarlığa ilişkin temelsiz iddialar içeren son derece kutuplaşmış siyasi bir ortamda gerçekleşti."

Rapora ilişkin açıklamada bulunan AGİT Gözlem Masası Koordinatörü Michael Georg Link ise doğrudan Trump'ın söylemlerine dikkati çekti.

Trump'ı asılsız iddialarda bulunmakla suçlayan Link, "Seçim gecesi de dahil olmak üzere, özellikle görevdeki başkan tarafından sistematik eksikliklere ilişkin temelsiz iddialar, halkın demokratik kurumlara olan güvenine zarar veriyor." dedi.

Seçim sonuçları gelmeye devam ederken yerel saatle sabaha karşı canlı açıklama yapan Trump, sonuçların açıklanmasında kesinti yaşanmasına dikkati çekerek Demokratları "oy çalmakla" suçlamıştı.

Trump konuşmasında, "Demokratlar bu seçimleri kazanamayacağını biliyor. O zaman 'Hadi mahkemeye gidelim' dediler. Bu ülkemiz için bir utançtır. Biz bu seçimleri kazanacaktık ve kazandık da." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safvan Allahverdi

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