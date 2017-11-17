Agit, 2016 Nefret Suçu Verilerini Açıkladı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bölgesinde, geçen yıl şahıs ve kurumlara yönelik ırkçı ve yabancı karşıtlığı nedeniyle 2 bin 154 nefret suçunun işlendiği bildirildi.



AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları (ODIHR) Ofisi, 2016'da 48 üye ülkede meydana gelen nefret suçu verilerini açıkladı.



ODIHR tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl AGİT bölgesinde çeşitli nedenlerden dolayı 5 bin 998 nefret suçu işlendi.



Buna göre ırkçı ve yabancı düşmanlığı nedeniyle işlenen nefret suçlarının 2 bin 154 ile ilk sırayı alırken, Musevi dinine mensup kişilere yönelik bin 661, Hristiyanlara karşı 509, Müslümanlara yönelik ise 371 nefret suçunun işlendiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, farklı cinsel tercih ve kimliğe sahip kişilere yönelik şiddet içeren 687 saldırının gerçekleştiği vurgulandı.



ODIHR Direktörü Ingibjörg Solrun Gısladottir konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Hoşgörü Günü'nde AGİT bölgesinde ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı yürütülen önemli mücadeleye söz konusu verileri paylaşarak katkı sağlamak istediklerini söyledi.



Gısladottir, "AGİT üyesi bütün ülkelerin nefret içeren her türlü suç ve suç unsuruna karşı dinamik bir mücadele yürütmesini arzu ediyorum" ifadesini kullandı.