Ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih görenleri şaşırtıyor
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Ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih görenleri şaşırtıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal'da yaşayan tespih ustası Vedat Atasever, hassas terazide ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih yaptı.

Kartal'da yaşayan tespih ustası Vedat Atasever, hassas terazide ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih yaptı. 22 yıllık tespih ustası Atasever, bir sonraki hedefinin göktaşından tespih yapmak olduğunu belirtti.

Kimileri stres atmak, kimileri koleksiyonuna katmak, kimileri alışkanlık, kimileri ise zikir çekmek için çeşit çeşit tespihler kullanıyor. Bin bir çeşit tespihlerin arasına tespih ustası Vedat Atasever tarafından bir yenisini daha ekledi. Tespih zanaatına küçük yaşlarda başlayan Vedat Atasever, Kartal'daki atölyesinde neredeyse 1 kuruş büyüklüğünde, ağırlığı 1 gram bile gelmeyen bir tespih yaptı. Vedat Atasever bu tespihi emsallerinden ayıran en büyük özelliğinin minimum ölçülerde olması ve gramajda hiçbir ölçü vermemesi olduğunu belirtti. Atasever, "Bunun emsalleri 1 ay, 10 gün, 1 hafta içerisinde yapılırken ben bunu 3 saat içerisinde yapıp bitiririm" diyerek tespihi çok hızlı bir şekilde yaptığını da vurguladı.

"3 SAAT İÇERİSİNDE YAPTIM"

22 senelik tespih ustası olan Vedat Atasever, "Mesleğe çok küçük yaşlarda başladım. Tespih ustasıyım, değerli tespihler işliyorum. Ben bunu 3 saat içerisinde yaptım. Benim tespihimin diğer küçük tespihlerden farkı şu ki kalınlığının olmaması. Delikle birebir sıfır gelmesi ve ölçülerinin minimum ölçülerde olmasıdır. Gramajda hiçbir ölçü vermiyor. Bunun emsalleri 1 ay, 10 gün, 1 hafta içerisinde yapılırken ben bunu 3 saat içerisinde yapıp bitiririm" diye konuştu.

"BİR SONRAKİ HEDEFİM GÖKTAŞINDAN TESPİH YAPMAK"

Mesleğinde her zaman uç noktaları hedeflediğini belirten Vedat Atasever, "Kimsenin işlemediği tespihleri işlemeye çalışıyorum. Bir sonraki hedefim göktaşından tespih yapmaktır. Bu tespihin daha küçüğünü yapabilmeleri çok da mümkün değildir. Sebebi şudur, sıfıra sıfır yaptım delikte pay yok. Tespih habbelerinin geçtiği yerde artık pay yok. Kendi rekorumu kıramayacağımı düşünüyorum. Çünkü uç noktalarını yaptım. Artık bunun son seviyesini yaptım. Bunun bir küçüğünün daha çıkmayacağına inanıyorum" diye ekledi.

(Furkan Çon/İHA)

Ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih görenleri şaşırtıyor
Ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih görenleri şaşırtıyor
Ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih görenleri şaşırtıyor
Ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih görenleri şaşırtıyor
Ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih görenleri şaşırtıyor
Ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih görenleri şaşırtıyor
Ağırlığı 1 gram bile gelmeyen tespih görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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