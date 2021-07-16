'Şampiyon' alıcısını bekliyor
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'Şampiyon' alıcısını bekliyor

'Şampiyon' alıcısını bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı'na 4 gün kala Avcılar'da bulunan kurban pazarında ağırlığı 1 ton 300 kilo olan 'Şampiyon' alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na 4 gün kala Avcılar'da bulunan kurban pazarında ağırlığı 1 ton 300 kilo olan 'Şampiyon' alıcısını bekliyor.

Kurban Bayram'ının 4 gün kala kurban pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor. İstanbul Avcılar'da kurbanlıkların çoğu tükenirken, pazarın en ağır ve en hafif kurbanlığı alıcısını bekliyor. Yaklaşık 1 ton 300 kilo ağırlığı ile göz dolduran 'Şampiyon' isimli tosun alıcını bekliyor. Aynı pazarda bulunan en küçük kurbanlık 'Coşar' ise 320 kilo ağırlığı ile alıcısını bekliyor.

"ŞAMPİYONA 33 BİN TL VERİLDİ BİZ SATMADIK"

Şampiyonun simental ırklı bir kurbanlık olduğunu ifade eden kurban satıcısı Metin Özdemir, "'Şampiyon'u yaylalarda besledik. Son üç ay ise besi yaptık. Kendisi 3 yaşındadır. Kilosu ise 1 ton 266 kilo geliyor. Pazarın en ağırıdır kendisi. Pazara 60 havyan getirdik elimizde 5 hayvan kaldı. Şampiyon için şu anda talipli olmadı. Değeri ise 35 TL. Hayvanımızın 750 kilo civarında kemikli eti çıkar. Yaklaşık 550 kilo civarında da kemiksiz et çıkar. Şampiyona 33 bin TL verildi biz satmadık. Değerini bulursa şampiyonun satılacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HAYVANIMIZ PAZARIN EN KÜÇÜĞÜDÜR"

Pazarın en küçük hayvana sahip olan kurban satıcısı Metin Özdemir, "Hayvanımız 3,5 yaşındadır. Irkları bodur olduğunu çok fazla büyümüyorlar. Nesli tükenmek üzeredir. Hayvanımız canlı 320 kilo gelmektedir. 170 kilo civarında da kemikli et verir. Şampiyon ile kıyasladığımız zaman 10 tane hayvan yapar. Lezzet olarak ise çok güzeldir. Hayvanımız pazarın en küçüğüdür. Biz bu haycanımıza 11 bin TL istiyoruz. İsmini de Coşar koyduk. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)

'Şampiyon' alıcısını bekliyor
'Şampiyon' alıcısını bekliyor
'Şampiyon' alıcısını bekliyor
'Şampiyon' alıcısını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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