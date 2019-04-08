Ağır Yaralayıp Ailesinin Olduğu İlçenin Polisine Teslim Oldu

SAMSUN'da işlettiği markete gelen Serkan A.'yı ağır yaraladıktan sonra olay yerinden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bafra ilçesinde emniyete giderek teslim olan Selim D., "Ailem Bafra'da olduğu için orada teslim oldum" dedi.

Olay, dün İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Selim D., iddiaya göre, marketine gelen ve 2 gün önce kardeşleriyle kavga eden Serkan A.'ya tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Koltuk altı, kasığı ve bacaklarından ağır yaralanan Serkan A., kanlar içinde yere yığıldı. Selim D. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Serkan A., sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Serkan A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay sonrasında kaçan Selim D., bölgeye 40 kilometre uzaklıktaki Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan şüpheli, bir basın mensubunun "Neden Bafra'da teslim oldun' soruna "Ailem, eşim, dostum Bafra'da. Bu yüzden orada teslim oldum" diyerek cevap verdi. - Samsun

Kaynak: DHA