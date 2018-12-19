BMC Power Genel Müdür Danışmanı Şenol Gülgönül, dizel araçların geleceği konusundaki tartışmalara ilişkin olarak pratikte yer alan uygulamaların ve yapılan araştırmaların ağır vasıtalarda dizel devam edeceğine işaret ettiğini belirterek, "Ağır vasıtalarda dizel kullanımı yüzde 84'lere kadar düşebilir ancak yine çoğunluk ağır vasıtada dizel motorda kalmak durumunda." dedi.

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Otomobil Zirvesi"ne katılan Gülgönül, öğrencilere BMC ve faaliyet alanları hakkında bilgi verdi.

Firmanın askeri ve ticari uygulamalarda kullanılacak çeşitli motorlar ürettiğini aktaran Gülgönül, sektörde karşılaştıkları zorlukları "İnsan kaynakları", "Son kullanıcı kısıtları" ve "Sanayi" olarak sınıflandırdıklarını anlattı.

Gülgönül, Türkiye'nin en büyük ihraç kalemlerinden birisinin otomotiv üretimi olduğunu belirterek, buna karşılık motor ve transmisyon tasarımı konusundaki firma sayısının daha az olduğunu ifade etti.

Yurt dışından alınan ürünlerde en önemli sorunun "son kullanıcı lisansı" olduğuna değinen Gülgönül, "Son kullanıcı lisansında da iki tane soru var. Bir, 'Bu ürünü nereden kullanacaksın?' Bu sorunun cevabını vermen gerekir. Cevapta da iki tane şık var, askeri mi ticari mi? Askeri dersen firma bunu vermeyebilir. İkinci durum ise, 'Bu ürünü nerede kullanacaksın?' Bunu taahhüt etmeniz gerekiyor. Bunu başka ülkelere satma isteğiniz halinde ihraç kısıtlaması ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu, her ne kadar çok basit bir cümle gibi gözükse de şu anda sektörde çok önemli baş ağrılarından bir tanesi. Fırtına araçlarını Türkiye'de ürettik ama mesela Azerbaycan'a satamadık, bundan dolayı işte. Sadece Türkiye'de kullanmamıza izin verildi." şeklinde konuştu.

"Ağır vasıtalarda dizel devam edecek"

Dizel motorların geleceği konusundaki tartışmalara da değinen Gülgönül, dünyadaki dizel motor üretimi yapan firmalarla görüştüklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Bizim pratikte gördüğümüz, dünyadaki araştırmalardan da edindiğimiz izlenim ağır vasıtalarda dizel devam edecek. Ağır vasıtalarda dizel kullanımı yüzde 84'lere kadar düşebilir ancak yine çoğunluk ağır vasıtada dizel motorda kalmak durumunda. Belki hibrit motorlarda yani dizel ve elektrik desteklilerde artış olabilir. Binek araçlarda ise 2020'den sonra elektrikli araçların yaygın bir şekilde piyasaya gireceği öngörülüyor. Çin'de ve Avrupa'daki çok çeşitli firmalar, tamamen elektrikli araçlar konusunda çalışıyor. Dolayısıyla ağır vasıtada dizel araçlarda sektör, en azından uzun bir süre ayakta kalacakmış gibi görülüyor."

Kaynak: AA